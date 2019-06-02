أخبار ماتفوتكش| السيسي يصدر قانون "الصناعات".. وصلاح يحصد كأس الأبطال

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا، حمل الرقم 70 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية.

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أنَّه سيجرى استطلاع هلال شهر شوال 1440 هـ، بعد غد الإثنين الموافق 29 رمضان 1440هـ - 3 يوينو 2019، وأكّدت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنها ستتيح "بث مباشر" على الصفحة لإعلان نتيجة الرؤية الشرعية، وذلك بعد أذان المغرب بنصف ساعة تقريبًا.

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أمس السبت، قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، على رأس وفد كنسي رفيع المستوى؛ لتهنئة فضيلته وكافة المسلمين بعيد الفطر المبارك.

ذكر التلفزيون السوري، أن انفجارات ضخمة وقعت قرب دمشق، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وقال إن "الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في ريف دمشق الجنوبي"، بعد أن قالت إسرائيل إن صاروخين أطلقا من سوريا باتجاه مرتفعات الجولان المحتلة.

على مدار اليومين الماضيين، استضافت مدينة مكة المكرمة ثلاث قمم مهمة شارك فيها عشرات القادة المسؤولين العرب والمسلمين "عربية وخليجية وإسلامية"، اهتم خلالهم الزعماء العرب بالرد على التهديدات الإيرانية الأخيرة للمنطقة العربية، التحذيرات الصادرة عن القمم الثلاث، اعتبرها الخبراء المختصون في الشأن الإيراني بمثابة رسائل تحذير تشكل نوعا من الردع لإيران ويجعلها تفكر قبل اتخاذ أي خطوة تالية ضد المنطقة.

قال خالد الحسيني، المتحدث الرسمي لشركة العاصمة الإدارية، إنَّ جميع شرائح المجتمع شاركت في مائدة واحدة وهي رسالة للعالم بعد دخول مصر موسوعة "جينيس" محققة رقماً قياسياً بأعرض كوبري ملجم في العالم، واليوم تحقق رقماً قياسياً جديداً بأطول مائدة رمضانية في العالم بطول 3200 متر.

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي اختتموا امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2018/2019، أمس، بأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية.

قدم الفنان محمد رمضان شكرا خاصا للفنان الكبير حميد الشاعري على رأيه في أغنياته بعد أن أشاد بها خلال استضافته فى برنامج عايشة شو، وكتب رمضان عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "الشهادة دي بغلاوة الـ300 متر".

نشر محمد صلاح نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول، صورة وهو يرفع كأس دوري أبطال أوروبا، على صفحته الرسمية عبر "فيس بوك"، وكتب صلاح على الصورة: "صدق، اعمل بجد، وسوف يحدث".

سجل الدولي المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي ثاني أسرع هدف في تاريخ المباريات النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بافتتاحه التسجيل من ركلة جزاء في مرمى توتنهام بعد دقيقة و48 ثانية، السبت.