شقة فيصل| الحلقة 27: "شربات" تتهم "ميزو" بالتحرش بـ"سكر"

تستمر أحداث مسلسل "شقة فيصل" بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، في حلقته الـ27، حيث يتعرف "ميزو" على الملحن "رجلشة"، ويتفق معه على تلحين عدد من المواويل والأغاني الشعبية له.

وتتهم "شربات" "ميزو" بالتحرش بشقيقتها أيتن عامر "سكر" لتشويه سمعتهما أمام الحارة، وشرابي والصول حكيم يستغلا الموقف لطردهما من الشقة.

"سكر" تضع "ميزو" أمام خيارين الفضيحة والطرد من الشقة أو الزواج بها في الحال.

يوافق "ميزو" على الزواج من "سكر" بشرط أن يكون صوريًا.

"شقة فيصل" بطولة كريم محمود عبدالعزيز، أيتن عامر، صلاح عبدالله، نسرين أمين، ومن إخراج شيرين عادل، وجرى الانتهاء من تصويره عام 2016، قبل رحيل الفنان وائل نور.