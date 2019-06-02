وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أعمال الحملة القومية لمكافحة القوارض والفئران والحشرات، التي بدأت أعمالها مايو الماضي ومن المقرر استمرارها خلال يونيو ويوليو المقبلين عقب حصاد المحاصيل الشتوية بالتعاون مع مديريتي الإصلاح الزراعي والإدارة العامة للمتوطنة بمديرية الصحة، لوقاية المحاصيل الزراعية والحفاظ على البيئة وصحة الإنسان.

كما وجه المحافظ، بتوفير المبيدات اللازمة للعلاجات ومضادات التسمم في الوحدات الصحية والبيطرية، مع التنسيق الكامل بين الأجهزة المعنية ووضع خطة لتكثيف وشن حملات رش وتطهير المصارف والمجاري المائية والمستنقعات بالمبيدات اللازمة لمكافحة انتشار الحشرات الضارة والقوارض بالمحافظة، مع الالتزام الكامل بالتوقيتات المحددة وفق البرنامج الزمني بمعرفة مديرية الزراعة وذلك لإنجاح عمليات التطبيق.

وكلف المحافظ رؤساء المدن والمراكز باستمرار حملات الرش والتطهير على مستوى مدن ومراكز المحافظة، لمكافحة انتشار الحشرات الضارة وحماية المواطنين من الناموس والبعوض والروائح الكريهة، وذلك من خلال تكثيف مرور سيارات الرش على المناطق التي تشهد انتشارا لهذه الحشرات وبخاصة خلال فصل الصيف.

وتفعيلاً لتلك التوجيهات، صرح مدير عام الإدارة العامة للمتوطنة بمديرية الصحة، أنه جرى تنفيذ عدة حملات لمكافحة البعوض والحشرات الطائرة، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية، وقامت فرق المكافحة بأعمال الرش بمدينة دمنهور "سكنيدة - المنطقة الخامسة - عزبة سعد وأبو حصيرة - جامع عيد" ومنطقة المعسكر وتفتيش ملاريا التحرير، وجرى ردم المستنفعات والتجمعات المائية والمصارف غير المغطاة، التي تعمل كبيئة خصبة لتكاثر البعوض والحشرات باستخدام أكبر جهاز على مستوى الجمهورية.

وفي السياق ذاته، نفذت الإدارة العامة للمتوطنة بالتنسيق مع مديرية الزراعة والوحدة المحلية بدمنهور، حملة لمكافحه القوارض "الفئران" بشونة الأبعادية المركزي بدمنهور، للحد من الفاقد من مخزون القمح سواء في أثناء فترة الحصاد أو تخزين المحصول بمخازن الغلال والشون.

كما وفرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص، بالتنسيق مع الجهات المختصة الإمكانيات اللازمة والبدء برش جميع شوارع قرية بلقطر بأبو حمص حفاظاً على صحة وسلامة أهالي القرية، كما دفع رئيس مركز ومدينة إدكو، بالتنسيق مع وحدة الملاريا بالإدارة الصحية بإدكو، بسيارة رش البعوض بنطاق شوارع مدينة إدكو للقضاء على البعوض، وجرى مخاطبة الإدارة الصحية بمركز حوش عيسى "قسم الملاريا"، لتنفيذ خطة عمل مكافحة الحشرات الناقلة للأمراض خلال الفترة ما قبل الصباحية والمسائية بنطاق جميع قرى المركز.