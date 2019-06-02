تنطلق غدا الإثنين أولى رحلات شركة مصر للطيران إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، بطائراتها الحديثة البوينج (B787-9 Dreamliner)، وذلك بإجمالي 3 رحلات أسبوعية مباشرة دون توقف، من مطار القاهرة الدولي إلى مطار دالاس الدولي.

وقال الطيار أشرف الخولي رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إنّ الشركة قررت تشغيل 3 رحلات أسبوعية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، اعتبارا من غد الإثنين، بأحدث طرازات الشركة "دريملاينر 787-9"، والتي تسلّمت الشركة طائرتين منها ضمن خطة الشركة لشراء 6 طائرات من ذات الطراز.

تتميز الطائرة بتطورها تكنولوجيًا، وتسع 309 مقاعد بينها 30 مقعدا Super Diamond Full Flat Bed Seats بدرجة رجال الأعمال، وتوفر خصوصية أعلى للركاب، إضافة إلى توفير أعلى مستويات الترفيه من خلال الشاشات الشخصية الكبيرة المتوفرة سواء بدرجة رجال الأعمال أو الدرجة السياحية، ومميزات إضافية مثل خدمة الواي فاي على الرحلة، وخدمة التجوال، والعديد من الخصائص المتطورة الأخرى، مثل تقليل الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون وغيرها.