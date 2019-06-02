شدد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على رؤساء الأحياء ومديري المديريات بضرورة رفع درجات الاستعدادات القصوى لاستقبال احتفالات عيد الفطر المبارك، وتشكيل فرق طوارئ جاهزة لإصلاح أية أعطال في المرافق والخدمات، وتكثيف أعمال النظافة حول الميادين والحدائق العامة، واتخاذ ما يلزم لظهور محافظة بورسعيد بالشكل الحضاري الذي يليق بها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد مع رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية، بحضور المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام، ومساعد مدير الأمن، والمستشار العسكري للمحافظة.

وأكد الغضبان، تشكيل غرفة العمليات المركزية تعمل على مدار 24 ساعة وتتابع مع الأحياء لسرعة حل أي شكاوي عن أي قصور في توفير الخدمات والسلع الحيوية في الأحياء والمدن والقرى التابعة لمحافظة بورسعيد، وتجهيز الحدائق والمنتزهات العامة والأماكن السياحية بالمحافظة، وفتح الشواطئ العامة لاستقبال المواطنين.

وأشار إلى رفع حالة الاستعدادات بالأحياء لمتابعة أعمال النظافة خاصة في محيط الساحات المخصصة لصلاة العيد ومراجعة أعمال النظافة حول المساجد بجميع الأحياء والطرق المؤدية إليها وإنارة جميع الطرق.

وطالب محافظ بورسعيد، رؤساء الأحياء بضرورة التنسيق مع الأوقاف والأمن لتجهيز أماكن ساحات صلاة عيد الفطر التي تم تحديدها والإعلان عنها مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها.

وشدد على ضرورة تكثيف الحملات علي الأسواق لضبط الأسعار ومصادرة السلع الفاسدة، مكلفًا مسؤولي التموين بالمتابعة اليومية لضبط الأسواق من خلال توافر السلع الأساسية والغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة وكميات كبيرة بمختلف المجمعات، مع تشديد الرقابة وحملات التفتيش على جميع المخابز لتوفير كميات كافية من الخبز المدعم بالمواصفات المطلوبة وبكميات كافية للمواطن البورسعيدي، فضلًا عن تكثيف المرور على المحلات العامة والمجمعات والأسواق؛ للتأكد من تواجد كافة السلع الضرورية وبأسعار مناسبة وخاصة الأسماك الطازجة والمملحة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المستهلك من التلاعب واستغلال التجار.