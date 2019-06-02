شهدت أحداث مسلسل "حلقة سوبر ميرو"، في حلقته السابعة والعشرين، نجاح عصابة "كوبرا"، في خطف "سوبر ميرو"، بنهاية الحلقة.

وكان العصابة قد اختطفت "مروان"، أيضًا في نفس الحلقة، وأجبروه على الإيقاع بـ"سوبر ميرو"، ونجحت العصابة في مسعاها.

كما شهدت أحداث الحلقة أيضًا مشادة كلامية بين "هدهد" و"سوبر ميرو"، بسبب اتهام الثانية للأول بمحاولة استغلالها، وتحقيق أرباح مادية، والبعد عن الهدف الأساسي لشخصيتها، الذي هو مساعدة الناس.

مسلسل "سوبر ميرو" تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، وإخراج وليد الحلفاوي، وبطولة إيمي سمير غانم مع عدد من النجوم، أبرزهم، حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وملك قورة، ومحمد محمود، وأحمد سلطان، بالاشتراك مع النجم الكبير سمير غانم، والفنانة القديرة إنعام سالوسة.