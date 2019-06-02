180 مليون جنيه قيمة التداول على الأسهم في أولى جلسات يونيو بالبورصة

أنهت البورصة، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، أولى جلسات شهر يونيو، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات.

وقدر حجم التداول على الأسهم 43 مليون ورقة مالية بقيمة 180.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 7648 ألف عملية لعدد 146 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 66.78% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 28.7%، والعرب على 4.52% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 43.20% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.79%. كما تراجع رأس المال السوقي بقيمة 3.1 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 741.921 مليار جنيه.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 6.2 مليون جنيه، 31 ألف جنيه، 7.2 مليون جنيه، 14.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات للشراء بقيمة 26.5 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، على التوالي.