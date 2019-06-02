تفاصيل تسجيل مائدة العاصمة الإدارية بجينيس: استوفى جميع الاشتراطات

قررت جينيس للأرقام القياسية تسجيل مائدة إفطار العاصمة الإدارية في موسوعة جينيس للأرقام القياسية باعتبارها أطول مائدة في العالم متفوقة على المائدة التي كانت مسجلة سابقا باسم إمارة عجمان في الإمارات العربية المتحدة.

وقال أحمد مقلد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشريك الرسمي لموسوعة جينيس في مصر، أن تسجيل المائدة جرى بعد استيفاء كافة الاشتراطات الخاصة بالتسجيل وتنفيذ كل القياسات والمسوحات التي تؤكد تخطي المائدة لأكبر مائدة سابقة وتسجيلها في الموسوعة العالمية بطول 3189.83 متر.

وأعرب مقلد عن سعادته لتسجيل المائدة، والتي شهدت احتفالية كبرى، شارك فيها أكثر من سبعة الاف مصرى تناولوا الإفطار فيها فى مشهد كرنفالي كبير ومهيب يوضح بجلاء قوة الشعب المصرى وتآخيه.

وأكد أن مصر ما تزال لديها الكثير من الأرقام القياسية، التي يمكن تسجيلها خلال الفترة القادمة سواء في المشروعات القومية أو على مستوى المواطنين، نظرا لما يملكه الشعب المصرى من إمكانيات في التحدي والتغلب على الصعاب.

وقال إن مصر حصلت على ثلاثة أرقام قياسية في أقل من شهر واحد وهو رقم يحسب لمصر ويوضح أن مصر دخلت مرحلة جديدة من التميز، مشيرا إلى أن هناك العديد من الأرقام التى يتم الإعداد لها في مصر لدخولها الموسوعة قريبا.

وأشاد بالتعاون الكبير، الذي لمسه من الشركة المنفذة ومن المسؤولين في العاصمة الإدارية لإخراج المشهد بأفضل صورة ممكنة.