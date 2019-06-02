تحدث البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن سر مقولة "وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن"، والتي صّرح بها عقب الاعتداء على الكنائس بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة، وقال إنه أثناء هذه الاعتداءات كان خبرته محدودة في هذه الفترة، نظرًا لأنه قد تولى منصب البطريرك قبلها بـ 8 أشهر، وخشى أن يقول أي تصريح لأنه كان يرى أن أبسط تعليق من أي طرف سيسبب مشكله كبيرة.

وأضاف "تواضروس"، خلال حوار مُسجل عبر إذاعة الشرق الأوسط، أنه كان مُتيقن من أن المسلمين لم يعتدوا على هذه الكنائس وأن أطراف معادية لمصر وراء ذلك، وكان خوفه على البلد كبير جدًا ففكر وصلي ما الذي يمكن أن يقوله، وظهر في ذهنه ما يحدث في سوريا، فخطر في باله أن الوطن أولًا ثم الكنيسة فقال هذه الجملة.

وتابع :" أحب أشكر ربنا لأنها كانت عبارة فاصلة توعية للناس، ورممت الدولة مشكورة كل الكنائس للمره الأولى، وكله تم والحمد لله، وأصبح لنا مشروع الكاتدرائية والمسجد بأمر الرئيس وتم بنائهما في خلال سنتين".