تقدم اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، واللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، والعقيد محمد مصطفى، المستشار العسكري للمحافظة، الجنازة العسكرية للجندي عبودة عبدالوهاب محمد القلعي بقرية بلقينا مركز المحلة الكبرى، الذى استشهد بشمال سيناء.

جاء ذلك بعد تأديته صلاة الجنازة على روح الشهيد بمسجد سيدي سعيد بالقرية، بمشاركة لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والتشريعية والآلاف من أهالي القرية والقرى المجاورة، الذىن خرجوا في مشهد جنائزي مهيب لتشييع الجثمان إلى مثواه الأخير، رددوا خلاله عبارات مناهضة للإرهاب.

كما قدم محافظ الغربية واجب العزاء لأسرة الشهيد داعيا الله عز وجل لأسرته الصبر والسلوان، مؤكدا أن مصر ستظل آمنة ومستقرة بفضل تضحيات أبنائها الشرفاء الذين يضحون بأنفسهم من أجل الدفاع عن الوطن.

وقرر محافظ الغربية إطلاق اسم الشهيد عبودة عبدالوهاب القلعي، على مدرسة بلقينا الابتدائية المشتركة القديمة تخليدا لذكراه.