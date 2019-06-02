تتابع الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، انتظام عملية صرف المعاشات لليوم الثاني من خلال غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص، لمتابعة صرف معاشات شهر يونيو.

وتسير العملية بانتظام في يومها الثاني، حيث بلغ إجمالي حركات الصرف حتى الساعة الرابعة من مساء اليوم الأحد الثاني من يونيو 3 ملايين و408 آلاف حالة صرف بقيمة إجمالية 4 مليارات و764 مليون جنيه.

‎وأشار تقرير غرفة العمليات إلى تسجيل مكاتب البريد مليون و859 ألف حركة صرف بقيمة 2 مليار و751 مليون جنيه، كما تم تنفيذ 406 آلاف حالة صرف من منافذ الصندوقين، بقيمة ٦٥٥ مليون جنيه بالإضافة إلى مليون و١٤٣ ألف حالة صرف من خلال ماكينات الصراف الآلي بقيمة مليار و٣٥٨ مليون جنبه.

‎وكانت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، أعلنت بدء صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يونيو اعتبارا من السبت الموافق 1 يونيو بدلا من اليوم العاشر من شهر يونيو بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، انطلاقا من حرص الوزارة الدائم على مراعاة احتياجات اصحاب المعاشات وأسرهم، والتيسير عليهم لقضاء متطلباتهم والتزاماتهم بمناسبة عيد الفطر.