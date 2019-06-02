أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن المحافظة شهدت طفرة كبيرة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي، وانتهت من تنفيذ وتسليم 12 مشروعا بدائرة المحافظة بلغت استثماراتها 559 مليون جنيه، وجرى تسليم 8 مشروعات منها تسليما ابتدائيا خلال هذا الشهر، وجاري الانتهاء من 4 مشروعات أخرى سيتم تسليمها تمهيدا لدخولها الخدمة وبدء التشغيل.

وأكد المحافظ، أن تلك المشروعات كان قد توقف العمل بها منذ فترة لأسباب مالية أو فنية وتم دفع العمل بها وتذليل ما يعترضها من معوقات للتيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، مشيرا الى حرصه على متابعة الموقف التنفيذي لكافة المشروعات للوقوف علي معدلات ونسب التنفيذ والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للانتهاء منها وتذليل معوقات التنفيذ والعمل على تضافر كافة الجهود، للقضاء علي مشاكل ضعف وانقطاع المياة خاصة بأطراف المحافظة داخل العزب والقرى والنجوع وباقي التجمعات.

وأشار المحافظ، الى أن المشروعات التي جرى الانتهاء منها وتسليمها تسليما ابتدائيا هي خط مياه الصخرة - زاوية نعيم - الرزقة بأطوال 13 كم / ط وأقطار 200 مم، 600 مم بأبو حمص، لخدمة قرى زاوية نعيم والرزقة بأبو حمص وتوابعها وتم تسليمه في 9/ 5 / 2019 بتكلفة 60 مليون جنيه، وخط مياه الطرانة بطول 10 كم / ط قطر 600 مم بحوش عيسى، لخدمة قرى حوش عيسى والطرانة وفرهاش وبعض قرى أبو الشقاف وقرى دمنهور، وتم تسليمه في 2 / 5 / 2019 بتكلفة 65 مليون جنيه، وخط مياه دفشو - بولس بطول 5 كم / ط قطر 500 مم بكفر الدوار، لخدمة قرى كوم دفشو وعزبة بولس بكفر الدوار، وتم تسليمه في 5 /5 / 2019 بتكلفة 35 مليون جنيه، وخط مياه المجد بالرحمانية بطاقة 5 آلاف م 3 / يوم، لخدمة قرى المجد وبعض قرى الرحمانية منيسة سلامة وعزبة المجد، وتم تسليمه فى مايو 2019 بتكلفة 30 مليون جنيه.

كما تشمل محطة صرف صحى قرية العتقا "شبكات إنحدار - محطة رفع - خط طرد" لخدمة قرية العتقا، وتم تسليمها فى مايو 2019 بتكلفة 12 مليون جنيه، ومحطة صرف صحى قرية كنيسة الضهرية "شبكات إنحدار - محطة رفع – خط طرد"، لخدمة قرى كنيسة الضهرية، وتم تسليمها فى مايو 2019 بتكلفة 12 مليون جنيه، وخط مياع رأس كاوتش بكفر الدوار بطاقة 5 آلاف م3 / يوم، لتدعيم شبكة مياة كفر الدوار و القرى المجاورة، وتم تسليمه في مايو 2019 بتكلفة 30 مليون جنيه، وخط مياه أبو حمص "المرحلة الثانية" بطاقة 34 ألف متر3 / يوم، لخدمة مدينة ومركز أبو حمص والقرى المجاورة لمراكز كفر الدوار ودمنهور وحوش عيسى، وتم تسليمه في مايو 2019 بتكلفة 200 مليون جنيه.

وأضاف المحافظ، أنه جاري تسليم 4 مشروعات مياه شرب وصرف صحي هى محطة صرف صحى قرية الحجناية "شبكات انحدار - محطة رفع - خط طرد"، لخدمة قرى الحجناية وعزب غراب ومحسن ومنصور بتكلفة 20 مليون جنيه، ومحطة صرف صحى قرية كفر سنطيس "شبكات انحدار - محطة رفع - خط طرد"، لخدمة قرية كفر سنطيس بتكلفة 15 مليون جنيه، ومحطة صرف صحى قرية دسونس الحلفاية "شبكات انحدار - محطة رفع - خط طرد"، لخدمة قرية دسونس الحلفاية والحصفة والنزازة بتكلفة 10 ملايين جنيه، وخط مياه كوم القناطر بطول 24 كم / ط أقطار من 300 مم إلى 900 مم، لخدمة قرى كوم القناطر والزينى وأمين باشا والوحدة المحلية ببطورس كاملة بتكلفة 70 مليون جنيه.