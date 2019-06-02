اعتمد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم، نتيجة امتحان الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية" بنسبة نجاح بلغت 69.89%، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 90861 طالبًا وطالبة، حضر منهم 89517، ونجح منهم 62559 طالبًا وطالبة.

وقال محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إن إدارة بندر دمنهور جاءت في المركز الأول بنسبة نجاح 86.87%، وإدارة بندر كفر الدوار بنسبة 74.68%، وإدارة كوم حمادة بالمركز الثالث بنسبة 64.48%، وإدارة الدلنجات بالمركز الرابع بنسبة 64.81 %، وجاءت إدارة إيتاي البارود بالمركز الخامس بنسبة 81.29%.

وأكد سعد، أن الطالبة هاجر إبراهيم عبدالله سليمان، حصلت على المركز الأول بإدارة إيتاي البارود التعليمية، مدرسة جنبواي عين غرب بنسبة 99.82%، والطالبة أسماء أيمن محمد العريان بإدارة بندر دمنهور مدرسة لغات البحيرة على الترتيب الثاني بنسبة 99.64%.

كما اعتمد المحافظ، نتيجة إتمام امتحان مرحلة التعليم الأساسي القسم المهني بنسبة نجاح 86.62%، وقدم التهنئة للطلاب المتفوقين بالإدارات التعليمية، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح.