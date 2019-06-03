خالد منتصر لـ"كلم ربنا": خفف الله عني وطأة مرض أمي بروماتيزم القلب

حل المفكر الدكتور خالد منتصر، ضيفًا على الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الخطيب، في برنامج "كلم ربنا" المذاع عبر إذاعة الراديو 90 90.

وذكر "منتصر"، موقفًا خفف فيه الله -عز وجل - وطأته عليه، حيث كان صغيرًا ومرضت والدته: "سمعت كلمة روماتيزم في القلب، أمي ماتت وعندها 26 سنة، وأختي ماتت قبلها وكنت لوحدي في أولى ابتدائي".

وأضاف: "ولما كنت بقلب لقيت كلمة الصمام الميترالي ومستنيين طبيب مصري كبير يجي من بره عشان يعمل أول عملية من نوعها في الصمام الميترالي وكانت والدتي هتعملها، لكن كانت نسبة فشل العملية 70%".

وتابع: "كلمت ربنا إن أمي تفضل معايا شوية، وعملت العملية لكن جالها عرض جانبي، وكان انتصار كبير، وخرجت من العملية مش بتنطق كويس، وكنت أنا الوحيد اللي بيقدر يفسر كلامها اللي كان طلاسم وشفرات وألغاز، وده قربني منها".

وأردف، أن الله لبى طلبه، وأطال عمر والدته، حيث ربته على طرح التساؤلات، لأنها كانت مثقفة وقارئة جيدة: "كنت بقول لربنا نفسي اسمع صوتها زي زمان ونفسي تقعد معايا شوية وطلبي اتلبى لحد ما شافتني كبرت شوية".

وواصل: "عندما استجاب الله لطلبي كنت سعيدًا جدًا، حيث كنت أتواصل مع والدتي خارج نطاق الأسرة، واستطعت أن أفهم كلماتها التي كانت تخرج بصعوبة شديدة".