"بريكنج باد" يعد واحدا من أهم المسلسلات الدرامية في التاريخ، وهو عمل أمريكي جريمة درامي من تأليف وإنتاج فينس جيليجان، وجرى تصويره وإنتاجه في مدينة ألباكركي، نيومكسيكو.

يحكي قصة والتر وايت "براين كرانستون"، معلم مادة الكيمياء في إحدى المدارس الثانوية، والذي يتم تشخيصه بأنه مصابٌ بمرض سرطان الرئة غير قابلٍ للعلاج في بداية المسلسل؛ فيلتفت بذلك إلى عالم الجريمة، وبالتحديد إنتاج وبيع الميثامفيتامين، بهدف تأمين المستقبل المادي لعائلته قبل رحيله.

بدأ عرض المسلسل في عام 2008 واستمر إلى نهاية عام 2013، وعرض في 5 مواسم وحقق شهرة عالمية، واستحوذت حلقاته على إعجاب الملايين وصل تقييمها إلى 10 من 10 وهو تقييم نادر حدوثه.

أيوب

المسلسل الأمريكي، سرقه المصريون مرتين في الدراما، المرة الأولى كانت في العام الماضي 2018 في مسلسل أيوب، بطولة الفنان مصطفى شعبان، حيث أن طريقة قتل الفنان محمد لطفي في المسلسل من خلال وضع مساحيق لتذويب جسده نقلت حرفيًا من الحلقة الثانية بالموسم الأول من المسلسل وقت ما قام "وايت" و"جيسي" من التخلص "كريزي 8" و"اميليو".

ولد الغلابة

أما المرة الثانية فهي في دراما هذا العام بمسلسل الفنان أحمد السقا، ولد الغلابة، حيث تتشابه الظروف والقصة بين العملين بشكل كبير، إذ أن بطل العمل الأمريكي "مستر وايت" وبطل العمل المصري "عيسى" مدرسين وبسبب ظروف الحياة يتجهان لصناعة المخدرات ثم يصبحان أهم مصنعين لذلك المخدر في المنطقة.

في النسخة الأمريكية كان يساعد "مستر وايت" في عمله شخصية "جيسي"، في حين تم استبدالها في النسخة المصرية لكي تقوم بمساعدة البطل في عمله شخصية "فرح" الفنانة مي عمر، بينما شخصية المحامي الشهيرة "سول" في النسخة الأمريكية تم اقتباسها وجسدها "أحمد زاهر" في شخص جمال لبة.

حتى التطابق في المشاهد تم في مشهد وقوف بطل العمل أمام الفلوس التي جمعها من تجارة المخدرات.