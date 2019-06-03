منافسة شديدة تشهدها الأفلام المشاركة في موسم عيد الفطر السينمائي، الذي ينطلق بعد ساعات قليلة من الآن، إذ يغلب طابع الأكشن على أفلام الموسم حيث تشتد المنافسة بين "كازابلانكا" و"حملة فرعون" بشكل أكبر، وذلك وفقا لما أوضحه صفوت الهلباوي نائب مدير التوزيع في شركة "دولار فيلم"، في تصريحاته لـ "الوطن".

وتوقع الهلباوي أنّ يكون الصراع على أشده خلال أيام العيد بين "كازابلانكا" و"حملة فرعون"، أما "الممر" و"سبع البرومبة"، فتكون فرصهم أفضل في المشاهدة بعد العيد، وفيما يلي 4 أوجه تشابه بين "كازابلانكا" و"حملة فرعون".

البطولة الجماعية

حشد مجموعة من النجوم إلى جانب البطل الرئيسي للعمل، وصفة مضمونة للنجاح، وهو ما تم تنفيذه في "كازابلانكا"، فإلى جانب أمير كرارة، يشارك في البطولة عمرو عبدالجليل، وإياد نصار وغادة عادل، أما إلى جانب عمرو سعد في "حملة فرعون"، فهناك روبي، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، وحمدى المرغني.

النجوم الأجانب

أصبح وجود المشاهير عاملا مهما لجذب الجمهور للفيلم، إذ اعتمد صناع فيلم "كازابلانكا" على الممثل التركي الشهير خالد إرجنتش، بينما اعتمدت الشركة المنتجة لـ"حملة فرعون" على مجموعة من الأسماء البارزة، بينهم مايك تايسون، وهافبور جوليوس جورنسون، الشهير بأداء شخصية the mountain في المسلسل الشهير Game of Thrones.

التصوير الخارجي

اعتمدت الأفلام المشاركة في الموسم الرمضاني على الإنتاج الضخم، ومن أبرز عناصره هو التصوير في دول مختلفة، إذ تم تصوير فيلم "كازابلانكا" في المغرب وسفاجا والإسكندرية، بينما تم تصوير "حملة فرعون" في لبنان.

أحمد فهمي

أحمد فهمي هو القاسم المشترك بين الفيلمين، إذ يظهر كضيف شرف في العملين.