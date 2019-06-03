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تأجيل محاكمة صحفية بالمعاش بتهمة الاختلاس لأكتوبر المقبل

تأجيل محاكمة صحفية بالمعاش بتهمة الاختلاس لأكتوبر المقبل

ارتفاع مؤشرات البورصة في ختام آخر جلسات رمضان

ارتفاع مؤشرات البورصة في ختام آخر جلسات رمضان

"تموين شمال سيناء" تشن حملات على الأسواق قبل العيد

"تموين شمال سيناء" تشن حملات على الأسواق قبل العيد

"الأورمان": مبالغ مالية وهدايا عينية لتزويج 400 فتاة يتيمة خلال العيد

سقوط عاطل يمارس البلطجة وفرض الإتاوات بحوزته 300 طربة حشيش في المحلة

سقوط عاطل يمارس البلطجة وفرض الإتاوات بحوزته 300 طربة حشيش في المحلة

أبو صدام: زراعة البنجر غرب المنيا بمثابة اكتشاف لمنجم سكر بهذه المنطقة

أبو صدام: زراعة البنجر غرب المنيا بمثابة اكتشاف لمنجم سكر بهذه المنطقة

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