قال الحاج سليمان بولهطي قائد مجموعة الاقتحام في مدينة درنة الليبية، والتي نفذت عملية القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي، إنَّه تعرض لمحاولة اغتيال هو ومجموعة من جنوده بعد تسليم "عشماوي" إلى مصر.

وأضاف "بولهطي"، في تصريح خاص إلى "الوطن"، إنَّ محاولة الاغتيال تأتي كنوع من الانتقام لتسليم "عشماوي".

ونفى قائد مجموعة الاقتحام في مدينة درنة الليبية، كل الأنباء التي تحدثت عن وفاته أو تعرضه للإصابة قائلًا: "أنا بخير وبومب.. وكل سنة وكل المصريين بخير".

وأشار العسكري الليبي، إلى تعرض مجموعة من جنوده للإصابة، معبرًا عن فخره بالقبض على "عشماوي" قائلًا: "الحمد لله.. أكرمني الله بالقبض على عشماوي".