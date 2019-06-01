محامي هشام عشماوي يُحمل المحكمة مسؤولية سلامته.. والقاضي: لم نتسلمه

شهدت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بطرة، مشادة بين الدفاع والمحكمة، بسبب الإرهابي هشام العشماوي.

بدأت المشادة، حين كانت المحكمة تستعد لسماع مرافعة دفاع الإرهابي بلال صبحي، أحد عناصر تنظيم بيت المقدس، حيث قال المحامي علي إسماعيل، (إن العالم شاهد تسليم وتسلم المتهم التاسع هشام علي عشماوي مسعد، والجميع اعتبر ذلك نصرا بعد نصر أكتوبر، وتمت واقعات التسليم مساء الأربعاء الماضي، والدفاع يحمل النيابة والمحكمة سلامة وحماية المتهم).

وأثبتت المحكمة حضوره عن المتهم مع هشام عشماوي، ورد رئيس المحكمة على المحامي، بقوله إن المحكمة ليس لديها ما يفيد بالقبض عليه، ولم نتسلمه، وقال ممثل النيابة إنه ليس لديه مستند رسمي يفيد ذلك، مؤكدا أن النيابة تعمل بالمستندات وليس بعلم العامة.

وتستمع المحكمة لمرافعة الدفاع عن المتهمين في القضية، والذين يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات، وارتكاب 54 عملية إرهابية في غضون عامي 2013 و2014.