تعرض شبكة قنوات "ON" الحلقات الأخيرة من مسلسلات "قمر هادي"، و"أبو جبل"، وطلقة حظ"، و"كلبش 3"، و"حكايتي"، غدًا الثلاثاء، على أن تعاد الحلقات الأخيرة مرة أخرى بعد غد الأربعاء.

قمر هادي

ويُعرض مسلسل "قمر هادي" في تمام الساعة 11 مساءً، وهو من تأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج شركة "سينرجي"، وبطولة هاني سلامة، وداليا مصطفى، ويسرا اللوزي، ومريم حسن، ومحسن محيي الدين، ونورهان، وهادي الجيار، وحمزة العيلي، وهاجر عفيفي، وآية سماحة، وأشرف زكي، وأنعام سالوسة، ومؤمن نور، وهايدى رفعت، وكريم سرور، أحمد ثابت، مراد مكرم.

أبو جبل

أما مسلسل "أبو جبل" فيعرض في تمام الساعة 9:30 مساءً، بطولة مصطفى شعبان، دياب، محمود البزاوي، نجلاء بدر، مريم حسن، عايدة رياض، أحلام الجريتلي وعائشة بن أحمد.

كلبش 3

ومسلسل "كلبش 3" في تمام الساعة الثامنة مساءً، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، من بطولة أمير كرارة، أحمد عبدالعزيز، هشام سليم، يسرا اللوزي، هالة فاخر، أحمد العوضي، أميرة العايدي، محمد علي رزق.

طلقة حظ

كذلك مسلسل "طلقة حظ" في الساعة السابعة مساءً، من بطولة: مصطفى خاطر، آيتن عامر، هبة مجدي، محمد أنور، خالد أنور، إيمي سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجي، أحمد ماهر، إنعام سالوسة، محمود حافظ وحسني شتا ومحمود فارس، ومن تأليف إيهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج "سينرجي".

حكايتي

أما مسلسل "حكايتي" يعرض في الساعة 12:30 بعد منتصف الليل،، من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة ياسمين صبري، وفاء عامر، إدوارد، أحمد صلاح حسني، أحمد حاتم، أحمد بدير وإنتاج "سينرجي".