الثقة الكبيرة بالنفس والجرأة أبرز صفات مواليد برج الجدي، بالإضافة إلى إنه يمتلك قدرا كبيرا من الذكاء.

وتقدم خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد خدمة حظك اليوم لبرج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع المشتري في منزلي الصحة وعليك أن تأخذ قسطا وافرا من الراحة وأن تتحرك بهدوء حفاظا على طاقتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يطالبك أن تبقى متحفظا ومن المهم أن تتجنب التعالي.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي دنيا سمير غانم، ويوافق تاريخ ميلادها 1 يناير.