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الأوقاف: صكوك الأضاحي متاحة بساحات العيد والمساجد الكبرى

الأوقاف: صكوك الأضاحي متاحة بساحات العيد والمساجد الكبرى

الإفتاء تستفيد من استطلاع الهلال على "السوشيال": جذب 250 ألف متابع

الإفتاء تستفيد من استطلاع الهلال على "السوشيال": جذب 250 ألف متابع

أحمد موسى: "المدرسة الأمريكية دولة داخل الدولة والوزير مش قادر عليها"

أحمد موسى: "المدرسة الأمريكية دولة داخل الدولة والوزير مش قادر عليها"

إحباط تهريب 3 ملايين لتر بنزين وسولار داخل محطة وقود بالبحيرة

إحباط تهريب 3 ملايين لتر بنزين وسولار داخل محطة وقود بالبحيرة

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة لخلافات على رؤية هلال العيد بالبحيرة

إصابة 3 أشخاص في مشاجرة لخلافات على رؤية هلال العيد بالبحيرة

تعرّف على أبرز البرامج والأفلام والمسرحيات على "CBC" في العيد

تعرّف على أبرز البرامج والأفلام والمسرحيات على "CBC" في العيد

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"يا ليلة العيد زاولتينا".. سخرية عبر "سوشيال ميديا" بسبب "هلال الفطر"

"يا ليلة العيد زاولتينا".. سخرية عبر "سوشيال ميديا" بسبب "هلال الفطر"

مواعيد صلاة العيد بالقاهرة والمحافظات.. العريش الأولى والسلوم الأخيرة

مواعيد صلاة العيد بالقاهرة والمحافظات.. العريش الأولى والسلوم الأخيرة

أحمد عز عن فيلم "الممر": أرتدى "أفرول" الفنان لخدمة بلدي مثل ضابط الجيش والشرطة (حوار)

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غناء وطبول وأكلات شرقية فى حفل سحور بأمريكا

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