أحمد موسى: "المدرسة الأمريكية دولة داخل الدولة والوزير مش قادر عليها"

قال الإعلامي أحمد موسى، إن أسر طلاب المدرسة الأمريكية الدولية بمصر اشتكوا من إلزام المدرسة لهم بدفع 70 ألف جنيه بشكل مفاجئ حتى يتخرج أبنائهم من المدرسة.

وأضاف موسى، خلال تقديمه حلقة الاثنين من برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، "المدرسة أخبرتهم بالقرار فجأة، وهددتهم بعدم الحصول على الشهادة".

وتابع: "المدرسة الأمريكية لم تنفذ قرارات وزارة التعليم التي تلزمها بحد أدني للمصاريف والمدرسة الأمريكية دولة داخل الدولة، ووزير التعليم مش قادر عليها ومفيش كبير قادر على المدرسة دي".

وأوضح موسى أن المدرسة طالبت أسر الطلاب، التي لا تمتلك المبلغ المخصص لحفلات التخرج بالتوقيع على شيكات تستحق الدفع عند 1 ديسمبر: "المدرسة الأمريكية غير ملتزمة بقوانين وزارة التربية والتعليم"، مناشدا الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، بالتدخل لحل أزمة أولياء الأمور مع المدرسة الأمريكية.