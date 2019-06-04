يؤدى اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة ورجال الدين الإسلامي بالأوقاف والأزهر والوعظ، صلاة عيد الفطر المبارك، غداً، بساحة الاستاد الرياضي بدمنهور.

ويستقبل المحافظ، المهنئين بمكتبه بديوان عام المحافظة، من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية والشعبية، وبهذه المناسبة يتقدم المحافظ بخالص التهاني القلبية لشعب محافظة البحيرة بحلول عيد الفطر المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة علينا وعلى الأمة العربية والإسلامية وعلى شعب مصر العظيم بالخير واليمن والبركات، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.