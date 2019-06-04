بدأت محافظة الدقهلية، في إجراءات زيادة عدد سيارات الأجرة في المدن والمراكز، وذلك بموافقة إدارة مرور الدقهلية على ترخيص 10 سيارات ميكروباص داخل كل مركز ومدينة للعمل على نقل الركاب من القرى إلى المواقف الرسمية نطاق المركز للحد من كثافة الركاب.

وعرض العميد ممدوح الحصي، مدير الإدارة العامة لمرور الدقهلية مذكرة علي الدكتور كمال شار وبيم، بالموافقة علي طلبات التراخيص للسيارات الأجرة الواردة للإدارة عن طريق الاتصال السياسي، ومكتب خدمة المواطنين، و وطلبات المواطنين والنواب، من أجل تخفيف الأعباء علي المواطنين من المراكز والقري للمحافظة واستيعاب الزيادة السكانية المتزايدة.

وأعلنت دواوين رئاسات المراكز والمدن وإدارات المرور بالمراكز عن شروط ترخيص السيارات، وخطوط السير المقررة، واستمرار تلقي الطلبات حتى 30/6/2019.

وأكدت إدارة المرور أنه ستتلقى جميع الطالبات الواردة إليها حسب الشروط الموضوعة، وفي حالة زيادة الطلبات عن الأعداد المقررة سيتم تشكيل لجنة لاختيار العدد المقرر فقط من بين من تنطبق عليهم الشروط.

يذكر أن تراخيص السيارات متوقف منذ فترة كبيرة للحد من الكثافة المرورية وازدحام المواقف بالسيارات.