تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان اليوم، مستشفى الشيخ زايد التخصصي في مدينة السادس من أكتوبر، للوقوف على جاهزيتها، ضمن خطة التأمين الطبي الشامل استعدادا لعيد الفطر المبارك.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي، أنّ الوزيرة بدأت بتفقد قسم الاستقبال والطوارئ، ثم أقسام القلب والرعاية المركزة والأشعة، واطمأنت على أحوال المرضى متمنيةً لهم السلامة والشفاء العاجل، كما هنأت العاملين في المستشفى بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأضاف مجاهد أنّ وزيرة الصحة راجعت مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، وأكدت توافر مخزون استراتيجي كاف من أكياس الدم المختلفة، إذ إنّ المستشفى أحد مستشفيات الإحالة التي تستقبل أغلب حوادث الطرق، وشددت على وجود الأطقم الطبية على مدار24 ساعة، وإلغاء الإجازات طبقا لخطة التأمين الطبي للعيد.

وقال المتحدث باسم "الصحة"، إنّ الوزيرة أكدت جاهزية المستشفي لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، بما تمتلكه من تجهيزات طبية على أعلى مستوى، وكوادر بشرية طبية في التخصصات ذات المهارة عالية.

وكانت وزارة الصحة أعلنت خطة التأمين الطبي الشامل، التي تتضمن زيادة عدد سيارات الإسعاف لـ2227 سيارة مجهزة، يتم توزيعها على أماكن التجمعات العامة والمتنزهات والحدائق ومحيط الجوامع وأماكن الصلاة بمحافظات الجمهورية، فضلا عن 10 لنشات إسعاف نهري، وطائرتين مروحيتين على الطرق السريعة والمحاور الرئيسية، علاوةً على رفع درجة الاستعداد بجميع مرافق الإسعاف، ورفع درجة الاستعداد للقصوى في المستشفيات وإلغاء الإجازات بأنواعها للفرق الطبية خلال فترة الاحتفال.