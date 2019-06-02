وافقت وزارة الصحة والسكان، على طرح إحدى شركات الأدوية الفرنسية العاملة في السوق المصرية لدواء جديد لخفض مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة في الجسم، ما يؤدي لخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ومن المقرر، أن يطرح العقار الجديد في السوق الدوائية بمختلف محافظات الجمهورية خلال شهر من الآن.

وقدمت الشركة الفرنسية لـ"الصحة"، نتائج دراسة أجريت على المستوى الدولي على عينة قوامها 18 ألف و924 مريضاً، والتي أثبتت خفض الدواء الجديد بشكل كبير من مخاطر الأمراض المرتبطة بالقلب والأوعية الدموية، مثل الأزمات القلبية، والسكتة الدماغية، والوفاة في مرضى أزمات الشرايين التاجية الحادة.

وأدى الدواء الجديد، بحسب الدراسة التي سلمتها الشركة الفرنسية لـ"الصحة"، وأعلنت نتائجها أمس الاحد، أن العقار الجديد خفض احتمالية حدوث الامراض المرتبطة بالقلب والأوعية الدموية بعد خفض الكوليسترول بنسبة 15%.

كانت الشركة الفرنسية عرضت تحليلات ثانوية للدراسة خلال مؤتمر جمعية القلب الأمريكية، والذي أعلن خلال عن تسبيب الدواء في خفض حالات الوفاة بسبب خفض الكوليسترول منخفض الكثافة بنسبة 29%.

وأكدت الدراسة، كما أخطرت "الشركة"، "الوزارة"، على فعالية وأمان الدواء الجديد على المرضى الذين تلقوه، مقارنة بالمرضى الذين لم يتلقوه.

حملت الدراسة اسم "أدويسي"، والتي أجرتها الشركة الفرنسية مع شركة رائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية، بهدف قياس تأثير وسلامة وفعالية الدواء على المرضى، وهي الدراسة التي عرضت في مؤتمر الجمعية الأمريكية، ونشرت نتائجها بشكل تفصيلي في مجلة "نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين " العلمية.