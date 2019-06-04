أفادت تقارير إعلامية في أفغانستان اليوم، باندلاع حريق هائل في سوق كبير بالعاصمة كابول، ما أدى إلى تدمير عدد من المتاجر.

وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية، أنّه لم ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا جراء الحريق، مشيرة إلى أنّ

أسباب اندلاعه لم تعرف بعد.