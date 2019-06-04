استعان مبيض محارة بـ3 آخرين من أصدقائه، ونفذوا جريمة قتل بشعة، حيث استدرجوا "حلاق"، إلى منطقة نائية وتعدوا عليه بالضرب والتعذيب صعقا بالكهرباء وحرقا بالسجائر، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، بسبب قيام المتهم بالتحرش بزوجة المتهم الأول، وتركوه جثة هامدة وفروا هاربين.

وبعد مرور 24 ساعة، كشفت أجهزة الأمن بالجيزة، تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب نائب مدير الادارة العامة للمباحث، لغز الجريمة، وتمكنت القوات من إلقاء القبض على المتهمين، وتمت إحالتهم للنيابة التي باشرت التحقيق.

ذكرت تحريات وتحقيقات مباحث الجيزة، التي جرت تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ من أهالي إحدى القرى بالواحات البحرية يفيد بالعثور على جثة شاب بها آثار تعذيب بقطعة أرض فضاء.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحر تحت إشراف العميد عاصم ابو الخير رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، والعقيد فوزى عامر مفتش مباحث اكتوبر والواحات والمقدم هيثم سكر رئيس مباحث الواحات، ومن خلال الفحص امكن تحديد شخصيته" محمد. ع " 22 حلاق ومقيم الباويطي الواحات سبق اتهامه في قضية مخدرات عام 2016.

بتطوير خطة البحث وفحص الكاميرات القريبة من العثور على الجثة، والشهود امكن تحديد المتهمين ، وتبين أنهم السيد ع 34 مبيض محارة ومقيم الباويطي، و احمد ر 26 عامل بالواحات ومقيم اطسا الفيوم، وابراهيم ع 38 صاحب مكتب استيراد وتصدير، وأماني ع 49 ربة منزل ومقيمة الزبو الواحات.

باستصدار إذن النيابة امكن ضبطهم واعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب قيام المجني عليه بمعاكسة زوجة المتهم الأول الذي اتفق مع التاني والتالت على استدراجه والتعدي عليه بالضرب لتأديبه فاستعانوا بالرابعة تسحبه بالتليفون، وعقب وصوله الى المكان تعدوا عليه بالضرب والتعذيب لمدة ساعتين حتى لفظ أنفاسه الاخيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق.