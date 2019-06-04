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«صلاح» في سباق «الكرة الذهبية» بقوة

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"الإفتاء" الأردنية تصدر بيانا جديدا بشأن صحة الصيام 30 يوما

"الإفتاء" الأردنية تصدر بيانا جديدا بشأن صحة الصيام 30 يوما

مصر تشارك في فعاليات "كوادرينالي براج الدولي" للسينوجرافيا

مصر تشارك في فعاليات "كوادرينالي براج الدولي" للسينوجرافيا

مصدر: تأمين الطريق الدولي بكفر الشيخ بعد انقلاب سيارة غاز

مصدر: تأمين الطريق الدولي بكفر الشيخ بعد انقلاب سيارة غاز

"أزمات كفر الشيخ": تأمين سيارة الغاز المُنقلبة حتى وصولها لمصنع بلطيم

"أزمات كفر الشيخ": تأمين سيارة الغاز المُنقلبة حتى وصولها لمصنع بلطيم

فريق فني للتعامل مع سيارة الغاز المُنقلبة على الطريق الدولي بكفر الشيخ

فريق فني للتعامل مع سيارة الغاز المُنقلبة على الطريق الدولي بكفر الشيخ

مأساة «رضا».. مات ابنها واحترق منزلها ولا تجد من يساعدها

مأساة «رضا».. مات ابنها واحترق منزلها ولا تجد من يساعدها

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عشان تخرج في العيد.. أماكن سينما سعر التذكرة بها أقل من 50 جنيها

عشان تخرج في العيد.. أماكن سينما سعر التذكرة بها أقل من 50 جنيها

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«الصحفيون»: «عيدنا بنقضيه فى الشارع بين الناس»

«العيد ما يحلاش من غير كشرى وعصير قصب».. وأصحاب المحال: «المصريون أكّيلة بطبعهم.. والتغيير مطلوب بعد رمضان»

«العيد ما يحلاش من غير كشرى وعصير قصب».. وأصحاب المحال: «المصريون أكّيلة بطبعهم.. والتغيير مطلوب بعد رمضان»

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