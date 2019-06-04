تعرضت، مساء اليوم، مدن شمال محافظة البحر الأحمر لعاصفة ترابية مفاجئة أدت لانعدام الرؤية على الطرق السريعة.

وناشدت محافظة البحر الأحمر المواطنين بتوخي الحذر واتخاذ التدابير اللازمة، حيث تعرضت قرية الزعفرانة شمالي المحافظة باتجاه مدينة رأس غارب إلى عاصفة ترابية شديدة، وامتدت إلى مدينة الغردقة.

فيما أعلن محافظة البحر الأحمر غلق طريق "رأس غارب - الزعفرانة" وطريق كمين الأحياء بالغردقة حتى رأس غارب، وأهابت المحافظة بالمواطنين بتوخي الحذر واتخاذ التدابير اللازمة.

كما أصدر اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، تعليمات إلى جميع الجهات المعنية، بالتنسيق بينهم، والاستعداد التام حيال هذا الأمر.