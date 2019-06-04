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مسجد الميناء الكبير يتزين استعدادا لاستقبال آلاف المواطنين في الغردقة

مسجد الميناء الكبير يتزين استعدادا لاستقبال آلاف المواطنين في الغردقة

الفتوى: السكة الحديد مستقلة ولها تحديد الرواتب والترقيات دون التقيد

الفتوى: السكة الحديد مستقلة ولها تحديد الرواتب والترقيات دون التقيد

"إسعاف البحر الأحمر" تتأهب وتدفع بـ99 سيارة لتأمين احتفالات عيد الفطر

"إسعاف البحر الأحمر" تتأهب وتدفع بـ99 سيارة لتأمين احتفالات عيد الفطر

"هل تؤمنون بوجود الأطباق الطائرة".. رسالة خفية للجيش الصيني

"هل تؤمنون بوجود الأطباق الطائرة".. رسالة خفية للجيش الصيني

ترامب يرفض لقاء زعيم المعارضة البريطانية جيريمي كوربن

ترامب يرفض لقاء زعيم المعارضة البريطانية جيريمي كوربن

ترامب: واثق تماما من التوصل لاتفاق مع بريطانيا بشأن هواوي الصينية

ترامب: واثق تماما من التوصل لاتفاق مع بريطانيا بشأن هواوي الصينية

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عشان تخرج في العيد.. أماكن سينما سعر التذكرة بها أقل من 50 جنيها

عشان تخرج في العيد.. أماكن سينما سعر التذكرة بها أقل من 50 جنيها

معاقل الإجرام والمخدرات فى قبضة الأمن.. عاش رجال «أول ضوء»

معاقل الإجرام والمخدرات فى قبضة الأمن.. عاش رجال «أول ضوء»

«الصحفيون»: «عيدنا بنقضيه فى الشارع بين الناس»

«الصحفيون»: «عيدنا بنقضيه فى الشارع بين الناس»

«العيد ما يحلاش من غير كشرى وعصير قصب».. وأصحاب المحال: «المصريون أكّيلة بطبعهم.. والتغيير مطلوب بعد رمضان»

«العيد ما يحلاش من غير كشرى وعصير قصب».. وأصحاب المحال: «المصريون أكّيلة بطبعهم.. والتغيير مطلوب بعد رمضان»

السائقون: لا إجازات ولا عطلات رسمية.. ونعتبره احتفالاً شعبياً

السائقون: لا إجازات ولا عطلات رسمية.. ونعتبره احتفالاً شعبياً

رجال النظافة: بإذن الله هنضفها.. بس احترمونا

رجال النظافة: بإذن الله هنضفها.. بس احترمونا

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