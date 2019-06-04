"إسعاف البحر الأحمر" تتأهب وتدفع بـ99 سيارة لتأمين احتفالات عيد الفطر

أعلن الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق الإسعاف بالبحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد بجميع نقاط مرفق الإسعاف استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، مع وجود أطقم الفريق الإسعافي كاملة، واستدعاء أطقم إسعافية إضافية، وتوفير الأدوية الإسعافيه على مدار 24 ساعة، وتوزيع سيارات الإسعاف على النقاط القريبة من أماكن تجمع المواطنين، ورفع درجة الاستعداد بغرفة التحكم الرئيسي.

وأكد بدوي لـ"الوطن "، تجهيز 99 سيارة إسعاف، وتوزيع السيارات على الطرق السريعة والشواطئ؛ للتدخل الفوري في حالة وقوع حادث، مشيرًاإلى أنه تم التأكد من صيانة كافة سيارات الإسعاف والأجهزة الطبية بها، والتأكد من سلامة جميع أجهزة اللاسلكي بالسيارات ونقاط الإسعاف واسطوانات الأكسجين.

وأوضح مدير إسعاف البحر الأحمر، أن الخطة الموضوعة تتضمن تواجد سيارة أزمات وكوارث، مزودة بماسكات أوكسجين، وأدوية، ومستلزمات طبية، تعمل على تمشيط المحافظة، والتدخل الفوري إذا ما تطلب الأمر.