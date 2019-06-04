تستقبل فنادق مدن محافظة البحر الأحمر، الآلاف من الزائرين لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، حيث أصبحت البحر الأحمر، خاصة مدينة الغردقة مقصدًا لعدد كبير من المصريين والعرب لقضاء العطلات والإجازات، حيث يحرص كبير منهم على الاستمتاع باجازة عيد الفطر المبارك.

وارتفعت نسبة الإشغالات في فنادق البحر الأحمر لأكثر من 90%، وأعلنت عدد من الفنادق، عدم وجود حجوزات ورفعت يافطة كامل العدد، بالتزامن مع احتفالات المواطنين لقضاء إجازة عيد الفطر.

وتمتد شواطي مدينة الغردقة لمسافة 40 كيلومترًا تنقسم الي 20 كيلومترًا شمالًا، و20 كيلومترًا جنوبا وتحوي أكثر من 278 فندقًا ومنتجعًا سياحيًا، وأهمها منتجع الجونة شمالًا، وسهل حشيش ومكادي باي جنوبًا، وهي الأعلى في التصنيف السياحي، وتتدرج بين 5 إلى 7 نجوم وهي الأعلى سعرًا، وتصل فيها سعر الغرفة المزدوجة إلى 13 ألف جنيه لليلة الواحدة في بعض الفنادق.

وتتباين مستويات الفنادق الأخرى بين 3 إلى 4 نجوم، وسعر الغرفة المزدوجة يبدأ من 2000 إلى 4000 في الليلة الواحدة، ودائما تعرض الفنادق خصومات للأسعار على المجموعات السياحية، وذلك من خلال شركات الحجز.

وأشار نبيل حسين، خبير سياحي، إلى أن الوفود السياحية المصرية والعربية بدأت تتوافد إلى مدينة الغردقة لقضاء إجازتهم في مجموعات تصل يوميا لفنادق الغردقة، حيث معظم الفنادق بدأت في طرح عروض للمجموعات بأسعار تقل عن الحجوزات الفردية وتترواح الأسعار بين الف جنيه الي الفان جنيه للفرد الواحد في الغرفة المزدوجة وذلك في الفنادق السياحية فئة الاربع والخمس نجوم.

وكشف حسين ، أن السياحة الداخلية رفعت نسب الإشغال فى عدد كبير من الفنادق بمدينة الغردقة إلى 90% وبعض الفنادق إلى 100%، مطالبًا وزارة الطيران المدني ووزير السياحة بتخفيض أسعار تذاكر الطيران الداخلي من القاهرة.