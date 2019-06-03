قال الدكتور فتحي سلمي صهبي، مدير عام الطب البيطرى بالبحر الأحمر، إنه جرى ذبح 555 رأس ماشية من العجول السودانية بمجزر الحصن و509 رؤوس ماشية من العجول البلدي بمجازر المحافظة المختلفة خلال يومين لسد حاجة الأسواق خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأضاف مدير عام الطب البيطري، في تصريح صحفي اليوم، أن محافظة البحر الأحمر أكبر محافظات مصر المصدرة للحوم الحمراء لمحافظات الجمهورية لقربها من قارة إفريقيا ووجود عدة موانئ برية وبحرية بها، حيث يتم ذبح يوميا ما بين 150 إلى 250 رأس عجل بالبحر الأحمر وتوزيعها على المحافظات الاخرى وتمتلك البحر الأحمر 5 مجازر حكومية، وآخر خاص وكذلك مجزر مخصص للدواجن.

وفي ذات السياق، أشار سلمي بتشكيل غرفة عمليات على مدار 24 ساعة بالمديرية لاستقبال عيد الفطر المبارك وأن المديرية قامت بحزمة من الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على صحة المواطنين بالمحافظة، ووقف الإجازات لجميع أطباء المجازر والتفتيش بكافة مدن المحافظة

وأكد سلمي على تكثيف حملات التفتيش، تطبيقا لقرار اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر.