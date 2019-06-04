احتفلت قناة "Mbc مصر"، ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، المُقرر انطلاقها في مصر، اعتبارًا من يوم 21 يونيو الجاري، بطرحها أغنية تحمل اسم "إفريقيا يا غالية"، ضمن الاحتفالات بهذه البطولة.

أغنية "إفريقيا يا غالية" تُعد امتدادا لعمليات الإنتاج الفنية التي تُقدمها MBC مصر، في المناسبات الفنية والرياضية والثقافية الكبري، وهي من كلمات وألحان ودود، وتوزيع أماديو، وإخراج محمد سعيد، ومن إنتاج مجموعة MBC.

ومن المقرر أن تقدم MBC مصر طوال أيام بطولة كأس الأمم الأفريقية أقوى تحليل فني لنجوم الكرة الأفريقية والعالمية، حيث تم الاتفاق مع عدد من أبرز الخبراء والمُدربين والنجوم الذين سيقومون بتحليل المباريات يوميا، منهم "مانويل جوزيه" المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، و"هيكتور كوبر" المدير الفني لمنتخب مصر في كأس العالم 2018، ونجم الكرة الجزائري الشهير رابح ماجر، بالإضافة لنجوم منتخب مصر السابقين مجدي عبد الغني ورضا عبد العال.

وستشهد التغطية الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية الكثير من المُفاجآت المميزة تحت شعار "كأس الأمم الأفريقية بعيون MBC مصر".

وبطولة الأمم الأفريقية 2019، تستضيفها مصر، وتستمر منافساتها في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

وتقام مباريات مرحلة المجموعات على 6 استادات بمحافظات "القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، السويس".