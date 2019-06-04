أشاد الإعلامي شريف مدكور، بأداء الفنانة مي عز الدين، في مسلسل "البرنسيسة بيسة" الذي عُرض حصريًا عبر شبكة تليفزيون "الحياة" في شهر رمضان، قائلًا: "لم أكن أتابع مسلسلات رمضان منذ سنوات عدة، لكن تابعت عدة مسلسلات في رمضان لهذا العام".

واستنكر "مدكور"، في فيديو له عبر حسابه على فيس بوك، الانتقادات التي تعرضت لها "مي" على مدار هذا الشهر، مؤكدًا أن هؤلاء لم يُشاهدوا المسلسل من الأساس، إذ أنه تم الاكتفاء بمتابعة مقاطع ولقطات فقط، وأطلقوا أحكامًا باطلة".

https://www.facebook.com/sherif.madkour.9/videos/10156282625973093/?__tn__=%2CdlC-R&eid=ARD6fIcw-KJzS7dYExS8-1jOdR_zbrwCfdJMXqZaG0x2H0tTRZQuQ2XIEfrEUOIQfAqC7JTBNy4PoG9t&hc_ref=ARQISdmzQQ6d-IfqfNavDJlsd24x0s7RHIS1ePaK_BlsNgC0t7O3ABjRIrvib1dwKCQ

ووصف المسلسل بقوله: "مسلسل خفيف وبسيط، ليس به مشاهد عنف وقتل ومخدرات، أو مشاهد أبيحة وألفاظ خارجة، إذ أنه عمل كوميدي به مجهود كبير، فضلًا عن وجود رسالة لن يفهمها سوى مُتابعي المسلسل فقط، وهي عدم تعامل الغير بتعالي أو الاعتماد على المظاهر"، مستطردا: "أحلى مسلسل في رمضان".