"الجولان سورية" شعار اتخذه اتحاد طلاب كلية التجارة جامعة الإسكندرية، ليكون شعار الإفطار الثامن للجنة الأسر الجامعية كتضامن مع قضايا الأمة العربية، حيث حرصوا على رص الطاولات بطريقة معينة لتعطي المصطلح في النهاية.

"طول ما عندنا شباب واعي بقضايا وطنه وأمته يبقي مافيش خوف على الأرض ولا على العرض".. كلمات قالها الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية التجارة، مشيدا بما فعله الطلاب.

وأكد "الصيفي"، أن التاريخ يعيد نفسه، لأنه في 5 يونيو 1967 شكل طلاب كلية التجارة ومجموعة من شباب الجامعة نواة للفدائيين، وانضموا لجيش مصر وتعاملوا مع العدو نفسه.

وتابع، "منهم أحياء بيننا يروون لنا كثيرا من الذكريات وكيف أنهم ذهبوا للقتال ولم يسبق لهم أن تعاملوا مع سلاح قبل ذلك ولكنه نداء الوطن".