في الحلقة الـ30 والأخيرة من مسلسل "الواد سيد الشحات" خطف زعيم العصابة عبده السحاوي "محمد محمود" سيد "أحمد فهمي" وزوجته ريتاج "هنا الزاهد" وشقيقه فخر "محمد عبدالرحمن.

وذهبوا لمنزل شقيقهم سيف وفوجئوا بوجود زعيم العصابة الآخر المعلم هولاكو والذي خطفهم وخطف السحاوي معهم وذهب بهم لمكان مهجور ولكنهم فوجئوا بسيف يحاول انقاذهم مرة أخرى في الوقت الذي أصيب فيه عبده السحاوي.

ونقل سيد وفخر وريتاج السحاوي للمستشفى وتبين إصابته بفقدان للذاكرة وأخذوه للإقامة معهم في فيلا شقيقهم سيف وأخبروه أنهم يربوه منذ طفولته.

وظهر الفنان صلاح عبدالله في المشهد الأخير من المسلسل باعتباره المعلم عبدالله صلاح عبدالله زعيم العصابة الذي تعرض للنصب من سيف الشحات وطلب منهم سداد 60 مليون دولار.

وكشف سيد الشحات عن قاتل فريدة في مسلسل "حكايتي" حيث تبين أن قاتل فريدة هو شقيقهم سيف الشحات.