في الحلقة الـ 28 من مسلسل "الواد سيد الشحات"، ذهب سيد "أحمد فهمي"، وفخر "محمد عبدالرحمن"، وريتاج "هنا الزاهد"، أرشدهم جدهم ميمون الشحات، إلى مكان وضع فيه أمواله.

وبالفعل ذهب الثلاثة ليفاجؤوا بأن المكان تحول لملجأ أيتام، وتنكروا في شكل أطفال ليدخلوا إليه، ثم يتفاجؤوا بأن الأموال التي دفنها جدهم اكتشفها شخص آخر، وعمل بها الملجأ.

وأمسك زعيم العصابة عبده السحاوي "محمد محمود"، بهم وخطفهم، وقرر أن يقتلهم، ولكن أنقذهم شخص عجوز تبين أنه شقيق سيد التوأم سيف الشحات "أحمد فهمي" ولديه أموال كثيرة ويعمل مع عدد من العصابات.