اكتظت ساحة محكمة الدخيلة الجزئية، غرب الإسكندرية، بأول يوم من شوال يوم العيد الفطر، بالمصلين المؤدين لصلاة العيد وذلك بعد شهر رمضان، وسط أجواء احتفالية.

وارتدى المحتلفون الملابس الجديدة، فيما ارتدى الرجال القفاطين البيضاء، أما النساء ارتدين العباءات الملونة في حين حمل البعض منهن أطفالهن على اكتافهن أثناء تأدية الصلاة، بينما أمسك الأطفال البلالين والحلوى وسكر غزل البنات، وسط تواجد ملحوظ من الباعة الجائلين بالساحة.

وشهدت ساحة المحكمة تواجد أصحاب الأرجوحات المتنوعة، وذلك لاستقبال الأطفال والكبار المحتفلين بأيام عيد الفطر.

وكثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية أعمال النظافة وغسيل الشوارع والأرصفة في الميادين والشوارع والساحات المخصصة لصلاة العيد وحول المساجد والطرق المؤدية إليها، وضرورة تواجد المسؤولين المستمر للتصرف الفوري فى حالة ورود أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين خلال أيام العيد.

فيما نفذت المحافظة بالتنسيق مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية حملات موسعة بجميع أنحاء المدينة، لتجريف ورفع الأتربة، وتراكمات القمامة بالإضافة إلى غسيل الشوارع والأرصفة والتأكد من تلافي أية سلبيات خاصة حول المساجد وساحات الصلاة المخصصة لإقامة صلاة عيد الفطر، علاوة على تكثيف أعمال النظافة بالأماكن السياحية والميادين والحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال المواطنين وزائري الإسكندرية خلال أيام عيد الفطر.