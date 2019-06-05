"أبو البنات".. محمد يحرص على اصطحاب صغيراته لأداء صلاة العيد

بارتداء الملابس المخصصة لأداء مناسك العمرة بمدينة مكة المكرمة بالسعودية، حيث القفطان الأبيض للرجال، والعباءة السوداء ذات الطرحة باللون نفسه للسيدات، حرص محمد علي، على اصطحاب بناته الـ3، اليوم، لأداء صلاة عيد الفطر بساحة محكمة الدخيلة الجزئية، غرب الإسكندرية، مرتديين ذلك الزي.

وقال "علي"، إن الساحة اكتظت بأول يوم من شوال يوم العيد الفطر، بالمصلين المؤدين لصلاة العيد، ما جعله أن يؤم ببناته الـ3، مفترشين الرصيف بالمصلية لأداء الصلاة جماعة في وقتها، حتى احتفل معهن بالتقاط السيلفي بعد الانتهاء من الصلاة.

وأضاف "علي"، لـ"الوطن"، أنه اعتاد على اصطحاب بناته الـ3 لأداء صلاة العيد منذ 3 أعوام، وذلك لتربيتهن على مواظبة أداء الصلوات الـ5، مسترشدا بالحديث النبوي في قوله: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر".

وارتدى المحتلفون بالساحة الملابس الجديدة، فيما ارتدى الرجال القفاطين البيضاء، أما النساء ارتدين العباءات الملونة في حين حمل البعض منهن أطفالهن على اكتافهن أثناء تأدية الصلاة، بينما أمسك الأطفال البلالين والحلوى وسكر غزل البنات، وسط تواجد ملحوظ من الباعة الجائلين بالساحة.

وشهدت ساحة المحكمة تواجد أصحاب الأرجوحات المتنوعة، وذلك لاستقبال الأطفال والكبار المحتفلين بأيام عيد الفطر.

وكثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية أعمال النظافة وغسيل الشوارع والأرصفة في الميادين والشوارع والساحات المخصصة لصلاة العيد وحول المساجد والطرق المؤدية إليها، وضرورة تواجد المسؤولين المستمر للتصرف الفوري فى حالة ورود أي بلاغات أو شكاوى من المواطنين خلال أيام العيد.

فيما نفذت المحافظة بالتنسيق مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية حملات موسعة بجميع أنحاء المدينة، لتجريف ورفع الأتربة، وتراكمات القمامة بالإضافة إلى غسيل الشوارع والأرصفة والتأكد من تلافي أي سلبيات خاصة حول المساجد وساحات الصلاة المخصصة لإقامة صلاة عيد الفطر، علاوة على تكثيف أعمال النظافة بالأماكن السياحية والميادين والحدائق العامة والمتنزهات لاستقبال المواطنين وزائري الإسكندرية خلال أيام عيد الفطر.