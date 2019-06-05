تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الأربعاء، 5 يونيو، في مصر والوطن العربي والعالم، على النحو التالي:

الحدائق والمتنزهات تستقبل المواطنين احتفالا بعيد الفطر

تستقبل الحدائق والمتنزهات العامة فى مختلف أنحاء مصر المواطنين ، احتفالا بعيد الفطر ، بعد أن تم إعدادها لاستقبال المواطنين بدءا من الثامنة صباحا وطوال أيام العيد.

البيت الفني للمسرح يقدم عدد من العروض في أول أيام عيد الفطر

يقدم البيت الفنى للمسرح، العديد من العروض الفنية، منها : "يعيش أهل بلدى"، أول أيام عيد الفطر المبارك، في التاسعة مساءً على المسرح القومى.

غرف العمليات بديوان عام محافظة الدقهلية والوحدات المحلية للأحياء والمدن والمراكز والقرى تبدأ عملها خلال أيام عيد الفطر

تبدأ غرف العمليات بديوان عام محافظة الدقهلية والوحدات المحلية للأحياء والمدن والمراكز والقرى عملها اعتباراً من الثامنة صباحا وطوال أيام العيد ، لمواجهة أية ظروف طارئة ، كما رفعت درجة الاستعداد بالمستشفيات العامة والمركزية وأجهزة شركتي مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء ، مع تواجد فرق الإنقاذ البحري بشاطئ جمصة لاستقبال المواطنين طوال أيام العيد.

الحدائق والمتنزهات العامة تستقبل المواطنين فى مختلف أنحاء الدقهلية

تستقبل الحدائق والمتنزهات العامة فى مختلف أنحاء الدقهلية المواطنين بعد أن تم إعدادها لاستقبال المواطنين بدءا من الثامنة صباحا وطوال أيام العيد.