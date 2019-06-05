مواقف عدة جمعت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأبناء الشهداء في مناسبات مختلفة، مؤديا خلالها دور الرئيس والأب محاولا مواساة الأطفال وتعويضهم عن فقدان والدهم، وظهر ذلك خلال صلاة عيد الفطر المبارك، والتي أداها الرئيس بمسجد المشير طنطاوي، بالتجمع الخامس، متوسطًا أبناء شهداء الواجب الوطني من رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية.

وبعد انتهاء صلاة العيد، توجه الرئيس السيسي إلى مركز المنارة للاحتفال بعيد الفطر المبارك مع أسر وأبناء الشهداء ومصابي العمليات، حيث كان مجهز في ساحة مركز المنارة للمؤتمرات، هدايا ألعاب لأبناء الشهداء وبعض الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وجلس الرئيس السيسي لتناول طعام الإفطار مع أبناء وأسر الشهداء.

وفي لقطة إنسانية من الرئيس، حمل الرئيس لارين ابنة الشهيد وذهب بها للمقعد المخصص لها ورفضت النزول، ليصعد بها بها للمنصة مرة أخرى، وحملها على يده أثناء تكريم باقي الشهداء، ورفضت لارين الذهاب لوالدتها أكثر من مرة وأصرت على البقاء مع الرئيس السيسي ذاهبة معه إلى الطاولة الخاصة به وأجلسها على قدمه استعدادًا لتناول طعام الإفطار.

ووزع الرئيس عبدالفتاح السيسي وجبات الطعام على الأطفال، وبعض الحلوى عليهم، كما توسط السيسي الأطفال أبناء الشهداء، والتقط الصور التذكارية معهم، فضلا عن مشاركتهم في بعض الألعاب، كما قام بالرسم والتلوين على وجه بنات الشهداء.

لم يكن ذلك الاهتمام الأول من نوعه من جانب الرئيس لأبناء الشهداء، ففي يناير الماضي، كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدد من شهداء الشرطة المصرية، بمناسبة الاحتفال بالعيد 67 للشرطة، بمقر أكاديمية الشرطة، الذي تخللته العديد من المشاعر الإنسانية.

"من فضلكم هاتوا حق بابا، لحد ما أكبر وأجيبه بإيدي".. بهذه الكلمات البسيطة المفعمة بالبراءة تحدث نجل الشهيد شريف طلعت، اليوم، أمام الحضور بعيد الشرطة والرئيس، حيث طلب من السيسي أن يلقي تلك الكلمة البسيطة التي أثرت على الجميع بشدة.

وعلى جانب آخر، وبحركة طفولية أرسل أحد الأطفال المشاركين بالعرض الفني الذي اختتم به فيلم "يوم التحدي" التسجيلي، قبلة على الهواء للسيسي وقدم له التحية، ليرد عليه سريعا الرئيس التحية.

وظهر الجانب الإنساني من الرئيس، أيضا في حفل عيد الشرطة عام 2018، وخلال تكريمه زوجة أحد الشهداء ونجله، هرول الطفل الصغير، متجها للسيسي واحتضنه، فحمله الرئيس على كتفه، وقبّل رأسه وأعطاه الدرع.

وفي 23 ديسمبر 2017، خلال افتتاح السيسي مشروعات قومية في الإسماعيلية، بينها الكباري العائمة، وهي كوبري الشهيد أحمد المنسي، وكوبري الشهيد أبانوب جرجس؛ لربط شرق القناة بغربها، حرص الرئيس على وجود أفراد أسرة الشهيد البطل أحمد المنسي للحفل، وصافح نجله الصغير بحرارة، الذي ارتدى بذلة عسكرية، ووقف إلى جانبه خلال افتتاح الكوبري.

وفي يوليو الماضي، وخلال حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين، بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، الذي شهده السيسي، حضرت الطفلة عالية، ابنة الشهيد العميد ياسر الحديدي، الذي استشهد في تفجيرات 9 مارس 2017، بالعريش، وقالت ابنة الشهيد إنها حزنت عندما علمت بسفر والدها للعريش، وأخبرها أنه سافر ليحمي الوطن، وقال: "لو أنا مسافرتش مين هيسافر"، وبعد أيام تلقت نبأ استشهاده.

وأكدت ابنة الشهيد الحديدي، أنّ ما جعلها تحتمل فراق والدها، أنّه توفي وهو شهيد، حي يُرزق في الجنة، يشعر بها، ومن ثم صممت أن تجتهد، وأنّ تصبح الأولى في مدرستها كما كان يرغب والدها، ووجّهت رسالة لكل "الخونة والإرهابيين"، قائلة: "الشرطة والجيش زي الحفرة، كل ما بتاخد منهم بيزيدوا، وهيقضوا عليكوا وعلى اللي بيساعدكم".

وأثارت الطفلة التي لم تتجاوز العاشرة من عمرها، مشاعر الحضور من رجال الدولة، لذلك وفور انتهائها من كلمتها، اتجه الرئيس لتحيتها وتقبيلها.

وفي الحفل ذاته، حضر الملازم تحت الاختبار عمر محمد جبر، نجل الشهيد اللواء محمد عبدالمنعم جبر مأمور مركز شرطة كرداسة، الذي اغتيل في هجوم على المركز، قائلا: "أنا ابن الشهيد ومشروع شهيد، وفخور إن والدي استشهد، وأصريت أدخل كلية الشرطة علشان أكمل مشواره في البطولة اللي هو فخر بالنسبة لي، وأجيب حق الشهداء وأقول للعالم كله إننا مش خايفين"، وصافحه السيسي على الفور.

وخلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ25 للقوات المسلحة، في 23 مارس 2017، التي شهدت تكريم عدد من أسر الشهداء، بينهم الشهيد رائد الشرطة حازم أسامة محمد أبوالمعاطي، الذي وجّه نجله رسالة للرئيس، قائلا: "أنا عاوز أبقى ضابط زي بابا"، فسارع السيسي بتقبيله.

وتأثر السيسي ودخل في نوبة بكاء في الحفل ذاته، خلال حديث زوجة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد درديري، وسردها لشجاعة وقوة زوجها، وبعد انتهاء كلمتها، اتجه لتحيتها، واحتضن وقبّل نجلها الذي ألقى التحية العسكرية للرئيس.

وخلال احتفالية عيد الشرطة الـ65، في 24 يناير 2017، بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة، والذي حضره أيضا عدد من أبناء الشهداء، لتكريمهم ومنحهم أوسمة، تقديرا لدور آبائهم، حمل السيسي نجل الرائد الشهيد محمد عادل السولية، الرضيع وقبّله، والتقط معه صورة تذكارية، كما احتضن وداعب ابن الشهيد محمد فتحي الزملوط.

وفي احتفالية عيد الشرطة الـ64، 23 يناير 2016، حمل الرئيس السيسي عددا من أبناء شهداء الشرطة، خلال منحهم أوسمة بالاحتفالية، بينهم الطفل الرضيع ابن الشهيد الرائد محمد أمين الحبشي، وسط بكاء والدته.

وفي يناير 2015، خلال حفل عيد الشرطة، حرص السيسي على تكريم عدد من أسر الشهداء، بينهم نجل الشهيد اللواء طارق المرجاوي، الذي استشهد إثر تفجير عبوتين ناسفتين قرب البوابة الرئيسية لجامعة القاهرة، والذي احتضنه الرئيس بحب شديد.