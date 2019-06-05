توجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بعد أدائه لصلاة عيد الفطر المبارك وسط جموع المصلين بساحة إستاد الزقازيق الرياضي بالتوجه مستشفى ههيا المركزي ومركز الحروق والتجميل بالمستشفى لزيارة المرضى وذويهم لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك وأهداهم علب الحلوى.

وأكد أن توفير الخدمة الصحية المتكاملة للمواطنين تأتي في مقدمة أولويات العمل والمتابعة اليومية للقطاعات الخدمية كافة بنطاق المحافظة.

وأدار المحافظ حواراً مفتوحاً مع المرضى للاطمئنان على حالاتهم الصحية والتأكد من توافر أوجه الرعاية الصحية والعلاجية، متمنياً لهم الشفاء العاجل والعودة لمنازلهم في أتم الصحة وأسعد حال.

وكان محافظ الشرقية أصدر تعليمات لأعضاء الجهاز التنفيذي بإلغاء الإجازات بالقطاعات الخدمية من مياه و صحة وصرف صحي و زراعة وتموين للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك.