اعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم، النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2018/ 2019، بنسبة نجاح 78.89%، بعدما تقدم لأداء الامتحان 119251 طالبا وطالبة حضر منهم 118332، ونجح منهم 93347 طالبا وطالبة.

واعتمد المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية للصم للعام الدراسي 2018/ 2019، بنسبة نجاح 87.5%، كما بلغت نسبة نجاح الشهادة الإعدادية للمكفوفين 100%.

وأقر المحافظ النتيجة العامة لامتحانات الشهادة الإعدادية المهنية وبلغت نسبة النجاح 80.54%، حيث تقدم لأداء الامتحان 3790 طالبا وطالبة، حضر منهم 3541، ونجح 2852 طالبا وطالبة.

وهنأ محافظ الشرقية الناجحين في امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام، وطالبهم بالحفاظ على تفوقهم الدراسي، وأشاد بمستوى هيئة التدريس بقطاع التعليم الإعدادي على مستوى المحافظة لمجهوداته الملموسة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحسين مستوى التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب، مؤكدا أنه بالعلم تتقدم الأمم وترتقي الشعوب.

من جانبه أوضح رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء إمتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018 / 2019 بلغ 118981 طالبا وطالبة موزعين على 664 لجنة امتحانية في 20 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة، وجاءت إدارة القنايات في المركز الأول بنسبة نجاح 88% وإدارة غرب جاءت في المركز الثاني بنسبة نجاح 86.52%، وجاءت إدارة ههيا في المركز الثالث بنسبة نجاح 85.14%.

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