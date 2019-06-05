"العيد".. موعد لقاء محمد نجم مع جمهوره ورحيله

ضحكات عالية متواصلة تنتشر في أرجاء غرفة معيشة تضيق بالجالسين، العيون شاخصة معلقة بالجهاز القديم الذي يتوسط الغرفة، يظهر "نجمهم" على الشاشة المسطحة ينطلق صوته المميزة بنبرته الحادة "شفيق يا راجل"، ترتفع نوبات الضحك مجددا، ليكون ذلك مشهد متكرر في المنازل المصرية بالأعياد على مدار سنوت طويلة، ولكن جاء العيد هذا العام مصبوغا بالحزن، ليرحل محمد نجم في نفس التوقيت الذي منح فيه المصريين نكهة خاصة، بعد ما غيبه الموت اليوم عن عمر ناهز الـ 75 عاما.

يعرض التلفزيون المصرى على شاشته، ثالث أيام العيد، مسرحية "عش المجانين"، ضمن خريطتها البرامجية في العيد، باعتبارها من الأعمال المرتبطة بالعيد لدى المصريين.

ارتبط الفنان محمد نجم بالأعياد حتى أصبح طقسا من طقوس المشاهدة الأساسيا في العيد لدى أفراد الأسرة، فلا يخلو التلفاز خلال تلك الفترة من واحدة من أعماله المميزة، فهنا يظهر بشعر كثيف يغطي تفاصيل وجهه الضئيل في مسرحية "عش المجانين"، وهو يدفع حسن عابدين للجنون وهو يتسأل عن "شفيق" الذي يتحدث عنه، وهنا يظهر فى زي خليجي يحاول انتحال شخصية الفنان السعودي طلال مداح في محاولة للنصب على أحد الحاضرين، ولكن ينتهي به الأمر يغني "الفراولة بتاع الفراولة" في "اعقل يا مجنون"، عشرات ومئات المشاهد مازالت عالقة في أذهان المشاهدين، حيث خلق "نجم" مدرسة خاصة للكوميديا من خلال أعماله المسرحية التي تجاوزت الـ30 عملا، من أشهرها "واحد لمون والتاني مجنون"، "دول عصابة يا بابا"، "اعقل يامجنون" و"البلدوزر".