علاماته مضيئة في الفن، وتأثيره كبير على من حوله، إذ اعتبره الوسط الفني "الأب الداعم" و"العمود الفقري" في الأعمال المسرحية والدرامية، هو الفنان محمد نجم الذي غيّبه الموت صباح اليوم، متأثرا بإصابته بجلطة دماغية أبقته في العناية المركزة حتى فارقت الروح الجسد.

ومن المسرحيات المهمة التي قدمها "نجم" وكان لها تأثير كبير، هي "دليل الرجل المتزوج" للمخرج محمد عبدالسلام، تأليف أحمد الإبياري، وشاركه البطولة سعيد عبدالغني، محمد صبري، رياض الخولي، والفنانة هناء ثروت، إذ كان الداعم الأساسي والسبب وراء اعتزالها الفن.

قال الفنان محمد نجم في أحد البرامج، إنّ الفنانة هناء ثروت اعتزلت التمثيل بسببه، بعد أنّ ذهب بها للشيخ الشعراوي، وبعدها ارتدت الحجاب واعتزلت الفن بشكل نهائي، وزاد: "أرفض ظهور أي ممثلة عارية في أي من عروضي المسرحية، أنا مسؤول عما ترتديه الفنانات، ويجب أنّ تظهر الممثلة بملابس محتشمة، الأمر ليس شدة بل قيمة".