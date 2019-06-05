نعت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة وجميع القطاعات والهيئات بوزارة الثقافة الفنان الكبيرمحمد نجم الذى غيبه الموت فجر اليوم الأربعاء 5 يونيو عن عمر يناهز 75 عاماً بعد صراع مع المرض وقالت ان الكوميديا فقدت احد مبدعيها مؤكدة ان اعماله ستبقى علامات خالدة فى تاريخ هذ الفن .

يذكر ان محمد نجم احد ابناء قرية الغار التابعة لمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية ، ولد عام 1944، بدأ مسيرته الفنية في أوائل السبعينات وعمل في مسرح عبد المنعم مدبولي ، ثم اسس مسرحه الخاص والذي يحمل ، كانت أولى اعماله موزة و3 سكاكين التي قدمها عام 1968، أول بطولة مسرحية له كانت باسم حاجة تلخبط عام 1970، قدم العديد من المسرحيات منها البلدوزر ، عش المجانين ، اعقل يا مجنون ، عبده يتحدى رامبو ، النمر وغيرها ، شارك أيضاً فى العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية من أبرزها أبداً لن أعود ، كيف تخسر مليون جنيه، حياة خطرة ، حكايتي مع الزمان .