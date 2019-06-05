تشتعل المنافسة بين الأفلام الجديدة بدور السينما، ويشهد السباق هذا العام 5 أفلام بين الدراما والكوميدي والأكشن.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي قصص أفلام العيد، وأماكن عرضها كالتالي:

سبع البرمبة

تدور أحداث الفيلم حول شاب ينتحل شخصية ضابط شرطة، ليصل إلى الفتاة التي يحبها.

أبطال الفيلم رامز جلال، بيومي فؤاد، محمد ثروت، محمد عبدالرحمن، جميلة عوض، بدرية طلبة، ومخرج الفيلم محمود كريم.

الفيلم يعرض في سينمات صن سيتي، بوينت 90، سينما كوزموس، سينما أمريكانا بلازا، سينما الهرم، سينما دريم لاند.

الممر

تدور أحداث الفيلم حول قوات الصاعقة المصرية، في المرحلة الزمنية من 1967 حتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

أبطال الفيلم أحمد عز، هند صبري، أحمد رزق، أسماء أبواليزيد، إياد نصار، شريف منير، ومخرج الفيلم شريف عرفة.

والفيلم يعرض في سينمات فوكس، صن سيتي، سينما بوينت 90، سينما كوزموس، سينما أمريكانا بلازا، سينما الهرم.

كازابلانكا

تدور أحداث الفيلم حول 3 أصدقاء، يشكلون عصابة للسطو على السفن باسم هجامين البحر، وبعد تنفيذ عملية السطو على شحنة ألماس كبيرة، يقرر أحدهم أخذ أموال العملية والهروب للمغرب، فيحاول باقي أفراد العصابة الانتقام وتصفية الحسابات.

ويعرض الفيلم في القاهرة في سينمات التحرير، نايل سيتي، أوديون، كوزموس، عمادالدين، كريم، مترو، ليدو، الرحاب، جالكسي، سينما مول العرب، سينما أمريكانا بلازا، سينما مول مصر، الهرم، سينما داندي مول، سينما كايرو مول، سينما سيتي ستارز، سينما جولدن ستارز، سينما بوينت 90، سينما كايرو فيستيفال، سينما جولف سيتي، سينما الماسة، وسينما ميراج مول.

وفي الإسكندرية بسينمات سان ستيفانو، جرين بلازا، كيروسيز، مترو، ستراند، دنيا إسماعيلية، ستراند، فريال، العجمي ستار، بورتو مارينا، دنيا إسماعيلية، سيتي سنتر كارفور، مجمع سموحة، زهران سموحة، ومارسليا.

محمد حسين

تدور أحداث الفيلم حول سائق يعمل في أحد الفنادق الكبرى، يتورط في تهمة قتل رسام كبير، ويدخل في مطاردات مع رجال المافيا، ويحاول البحث عن القاتل الحقيقي.

أبطال الفيلم محمد سعد، مي سليم، دينا محسن (ويزو)، سمير صبري، بيومي فؤاد، محمد ثروت، ومخرج الفيلم محمد علي.

ويعرض الفيلم في سينمات بوينت 90، سينما بلازا، سينما فوكس، سينما طيبة مول، سينما أمريكانا بلازا.

حملة فرعون

تدور أحداث الفيلم حول شاب شهير باسم فرعون، يدير شبكة اغتيالات كبيرة في مصر، ويتجه إلى سوريا لتحرير حبيبته.

أبطال الفيلم عمرو سعد، روبي، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، سوزان نجم الدين، حورية فرغلي، ومخرج الفيلم رؤوف عبدالعزيز.

يعرض الفيلم في سينمات فوكس، صن سيتي، سينما بوينت 90، سينما كوزموس، سينما أمريكانا بلازا، سينما دريم لاند، سينما طيبة مول، سينما الهرم.