فريق متميز ساهم في تنظيم حفل عيد الفطر المبارك الذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، وذلك بمشاركة متطوعين من وزارة الشباب والرياضة، والتي من بينهم سارة محمد شرف، التي ظهرت بجوار الرئيس خلال حملة للطفلة لارين ابنة الشهيد عبد القادر مجدي، حيث ذهب بها للمقعد المخصص لها ورفضت النزول، ليصعد بها للمنصة مرة أخرى، وحملها على يده أثناء تكريم باقي الشهداء وخلال وجبة الإفطار.

روت سارة محمد، المتطوعة بوزارة الشباب والرياضة، لـ"الوطن" كواليس تلك اللقطة الإنسانية التي جذبت الأنظار، حيث أوضحت أن الطفلة "لارين" وراء كواليس الحفل كانت لا تترك والدتها وتخشى الذهاب لأحد حتى أن زوجة الشهيد خشت من طفلتها أن تقوم بأي تصرف غير لائق أمام الرئيس.

"استغربت جدا إزاي أطمنت بسهولة".. هكذا وصفت سارة، البالغة من العمر 23 عاما، إحساسها الأول بتلك اللفتة الإنسانية الخاصة بالطفلة "لارين"، معبرة أن ذلك هو لقائها الأول بالرئيس، والذي جعلها تشعر بأنه الأب الذي يطمئن ويحتوي الجميع.

وعن طبيعة مشاركة "سارة"، الطالبة بكلية الآداب قسم اللغة الفرنسية بجامعة القاهرة، فهي من ضمن الفريق المخصص لمساعدة أبناء وأهالي الشهداء أثناء تكريمهم، موضحة أن من قام بترشيحها للمشاركة بالحفل الرئاسية الدكتور أمل جمال، وذلك بعد عقد عدد من اللقاءات الشخصية.

"أنا فخورة إني مع أهالي الشهداء في وجود الأب".. تلك كانت الجملة التي عبرت بها "سارة" عن فرحتها بمشاركتها الأولى في التنظيمات الرئاسية، والتي جاءت بعد ثلاث سنوات من العمل التطوعي بوزارة الشباب والرياضة.

وشهد مركز المنارة للمؤتمرات احتفال الرئيس عبدالفتاح السيسي بعيد الفطر المبارك مع أسر وأبناء الشهداء ومصابي العمليات، بعد أن أدى صلاة العيد في مسجد المشير طنطاوي، كان المركز مجهزا بهدايا "ألعاب" لأبناء الشهداء وبعض الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وجلس الرئيس السيسي لتناول طعام الإفطار مع أبناء وأسر الشهداء.