احتفل الرئيس عبدالفتاح السيسي بعيد الفطر المبارك مع أسر وأبناء الشهداء ومصابي العمليات، في ساحة مركز المنارة للمؤتمرات، بتوزيع "ألعاب" على أبناء الشهداء وبعض الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، ثم جلس السيسي لتناول طعام الإفطار مع أبناء وأسر الشهداء.

وكرّم السيسي عددا من أسر الشهداء والمصابين وأبناء مصر من ذوي الهمم، على هامش احتفال عيد الفطر المبارك المقام بمركز المنارة للمؤتمرات، كما كرّم اسم الشهيد الرائد رامي عبدالمنعم الجوهري، وتسلم التكريم زوجته ونجله آسر رامي، والنقيب عبدالقادر مجدي محمد رمضان، وتسلّم التكريم زوجته ونجلته لارين عبدالقادر مجدي.

وللرئيس السيسي العديد من المواقف الإنسانية مع أهالي الشهداء:

11 مارس 2019

كرّم الرئيس عبدالفتاح، خلال الندوة التثقيفية التي نظمتها القوات المسلحة في مركز المنارة اليوم بمناسبة يوم الشهيد، 25 من أسر شهداء الجيش والشرطة، وظهر وهو يقبل رؤوس وأيادي أمهات الشهداء.

يناير 2018

احتفل الرئيس عبدالفتاح السيسي بعيد الشرطة الـ66، في يناير 2018، وخلال تكريم السيسي زوجة أحد الشهداء ونجله، جرى الطفل الصغير، متجها للسيسي الذي احتضنه وحمله على كتفه، وقبّل رأسه وأعطاه الدرع.

23 ديسمبر 2017

افتتح الرئيس السيسي مشروعات قومية في الإسماعيلية، بينها الكباري العائمة، وهي كوبري الشهيد أحمد المنسي، وكوبري الشهيد أبانوب جرجس، لربط شرق القناة بغربها، وحرص على وجود أفراد أسرة الشهيد البطل أحمد المنسي للحفل، وصافح نجله الصغير بحرارة، الذي ارتدى بذلة عسكرية، ووقف إلى جانبه خلال افتتاح الكوبري.

يوليو 2018

شهد الرئيس السيسي حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين، بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، وحضرته الطفلة عالية، ابنة الشهيد العميد ياسر الحديدي، الذي استشهد في تفجيرات 9 مارس 2017، بالعريش.

وحضر الملازم تحت الاختبار عمر محمد جبر، نجل الشهيد اللواء محمد عبدالمنعم جبر مأمور مركز شرطة كرداسة، الذي اغتيل في هجوم على المركز، قائلا: "أنا ابن الشهيد ومشروع شهيد، وفخور بأنّ والدي استشهد، وأصريت أدخل كلية الشرطة عشان أكمل مشواره في البطولة اللي هو فخر بالنسبة لي، وأجيب حق الشهداء وأقول للعالم كله إننا مش خايفين".

23 مارس 2017

حضر الرئيس السيسي فعاليات الندوة التثقيفية الـ25 للقوات المسلحة، التي شهدت تكريم عدد من أسر الشهداء، بينهم الشهيد رائد الشرطة حازم أسامة محمد أبوالمعاطي، الذي وجّه نجله رسالة للرئيس، قائلا: "أنا عاوز أبقى ضابط زي بابا"، فسارع السيسي بتقبيله، كما تأثر بكلمة زوجة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد درديري، وبعد كلمتها اتجه لتحيتها، واحتضن وقبّل نجلها الذي ألقى التحية العسكرية للرئيس.

24 يناير 2017

حضر الرئيس السيسي احتفالية عيد الشرطة في 24 يناير 2017، بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة، بحضور أبناء شهداء، لتكريمهم ومنحهم أوسمة.

وحمل السيسي نجل الرائد الشهيد محمد عادل السولية الرضيع، وقبّله والتقط معه صورة تذكارية، كما احتضن وداعب ابن الشهيد محمد فتحي الزملوط.

23 يناير 2016

حمل الرئيس السيسي العديد من أبناء الشهداء في عيد الشرطة الـ64، وذلك خلال منحهم أوسمة بالاحتفالية، بينهم الطفل الرضيع ابن الشهيد الرائد محمد أمين الحبشي، وسط بكاء والدته.

وفي الاحتفال بذكرى حرب أكتوبر العظيمة في عام 2016، لم يتمالك السيسى دموعه، أمام السيدة سامية محمد إمام عطية، والدة الشهيد المجند إسلام عبدالمنعم المسلمي.

كما تأثر الرئيس بعد كلمة والد شهيد الذي قال إنّ أسرته قدمت 3 شهداء في سيناء خلال جهود الأمن والقوات المسلحة لمحاربة الإرهاب، قائلا: "الثلاثة راحوا في سيناء.. والله العظيم الثلاثة فداء لمصر، وعشان كلنا نعيش في أمان".

يناير 2015

حضر الرئيس السيسي حفل عيد الشرطة، لتكريم عدد من أسر الشهداء، بينهم نجل الشهيد اللواء طارق المرجاوي، الذي استشهد إثر تفجير عبوتين ناسفتين قرب البوابة الرئيسية لجامعة القاهرة.