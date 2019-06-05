شهد إفطار السيسي مع أهالي الشهداء.. 10 معلومات عن "المنارة للمؤتمرات"

شهد مركز المنارة للمؤتمرات احتفال الرئيس عبدالفتاح السيسي بعيد الفطر المبارك مع أسر وأبناء الشهداء ومصابي العمليات، بعد أن أدى صلاة العيد في مسجد المشير طنطاوي، كان المركز مجهزا بهدايا "ألعاب" لأبناء الشهداء وبعض الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، وجلس الرئيس السيسي لتناول طعام الإفطار مع أبناء وأسر الشهداء.

وقبل احتفالية عيد الفطر المبارك، شهد مركز المنارة العديد من الاحتفالات، ويتميز بالفخامة الشديدة، وتستعرض "الوطن" أبرز المعلومات عنه:

- افتتحه الرئيس السيسي في 9 أكتوبر 2017.

- شُيد المركز خلال 24 شهرا.

- يقع المركز بالقرب من مسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس.

- تبلغ مساحة المركز 900 متر.

- يضم المركز قاعة رئيسية تتسع لـ1670 فردًا.

- يضم قاعات فردية مزودة بخدمات الترجمة وسينما 3D.

- به مسرح لتقديم العروض الفنية مزود بأحدث أجهزة الإضاءة والعرض وإمكانية تغيير الديكورات.

- يضم المركز قاعتين على مساحة 350 مترا، مزودتين بأحدث وسائل الاتصالات.

- يرتبط المركز بكابل مباشر مع التليفزيون المصري لنقل الفعاليات المهمة والمؤتمرات، كذلك هناك ربط بين المركز ومدينة الإنتاج الإعلامي.

- يحتوي على 3 قاعات للطعام وجراجا يستوعب 1000 سيارة وغرفة تحكم إلكتروني.